Bülent Uygun: "İçerideki tüm maçları kazanmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bülent Uygun: 'İçerideki tüm maçları kazanmalıyız' - Son Dakika

Bülent Uygun: "İçerideki tüm maçları kazanmalıyız"

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bülent Uygun:

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun, "Bizim için önemli olan lig. Bu dakikadan sonra kümede kalmak için içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından topla birlikte çalıştı.

"TALİHSİZLİKLER YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kayserispor'un hak ettiği gücüne kavuşacağına inandığını söyleyen Teknik Direktör Uygun, antrenmanı takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Talihsizlikler yaşamaya devam ediyoruz. Bu kısmetsizliklerimizi ya da yaşadıklarımızı kelimeler tarif etmiyor. Son Başakşehir maçında Kravets'in omuz sakatlığı tekrar nüksetti. Bununla birlikte Ziya'nın kasığı ağrımıştı çıkarmıştık, maçta darbe alan Hasan'ın da tedavisi devam ediyor. Eldeki kadro zaten çok düşmüştü. Elimizdeki bazı şeyleri yapmakta zorlanıyoruz. Altyapımızdaki genç kardeşlerimizi takviye yaptık. Biraz Kayserispor camiası da, taraftarı da haklı. Onlar da sezon başından beri yaşanan sendromun tepkilerini verebiliyor ama şu anki yönetime bu konuyla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar devre arasında gerekli planlamayı, hamleyi, transfer çalışmalarını yapacaklardır. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakın sürede bütün bu sorunları hallederek Kayserisporumuzun hak ettiği gücüne kavuşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

"İÇERİDEKİ TÜM MAÇLARI KAZANMALIYIZ"

Uygun, ligin ikinci yarısında içeride oynayacakları tüm maçları kazanmaları gerektiğini vurguladı. Uygun, "2 Ocak'ta Antalya'da kampımız başlıyor. Ayın 13'üne kadar transfer edebildiklerimizin kampa katılmaları beklentisi içindeyim. 13'üne kadar kampımıza orada devam edip daha sonra kupa maçında elimizdeki kadroyla oynayacağız. Bizim için önemli olan lig. Bu dakikadan sonra kümede kalmak için içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmalıyız. Genelde avantajımız şu; rakiplerimizle evimizde oynuyoruz. Şampiyonluğa oynayanlarla deplasmanda oynuyoruz. O sürecin kaybını deplasmanda yaşayıp içeride hiçbir şekilde kaybetmeden yolumuza devam edelim ki Kayserisporumuzu ligde bırakabilelim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması 26 Aralık Cumartesi günü saat 17: 30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma öncesi Trabzonspor 29 puanla ligde 3. sırada yer alırken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 10 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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