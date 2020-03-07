Bülent Uygun: "Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz' - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: "Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz"

6 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, berabere kaldıkları Fenerbahçe mücadelesi sonrası, "Maçtan önce 1 puan önemliydi dedik ama şimdi baktığımızda kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz" dedi.

Bülent Uygun:

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, berabere kaldıkları Fenerbahçe mücadelesi sonrası, "Maçtan önce 1 puan önemliydi dedik ama şimdi baktığımızda kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz" dedi.


Süper Lig'in 25. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Kaybettikleri 3 puan için üzgün olduklarını belirten Uygun, "Maçtan önce 1 puan önemli olacak dedik, Fenerbahçe gibi bir deplasmanda. Ligin önemli takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Yetenekli ayakları olan bir takım. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kaldık. İkinci yarı birçok gol pozisyonuna girdik. Golü de bulduk. Ama son dakika duran topla yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz. Önemli bir Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Keyifli bir lig izliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Bülent Uygun, Denizlispor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
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