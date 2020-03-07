Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, berabere kaldıkları Fenerbahçe mücadelesi sonrası, "Maçtan önce 1 puan önemliydi dedik ama şimdi baktığımızda kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Kaybettikleri 3 puan için üzgün olduklarını belirten Uygun, "Maçtan önce 1 puan önemli olacak dedik, Fenerbahçe gibi bir deplasmanda. Ligin önemli takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Yetenekli ayakları olan bir takım. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kaldık. İkinci yarı birçok gol pozisyonuna girdik. Golü de bulduk. Ama son dakika duran topla yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz. Önemli bir Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Keyifli bir lig izliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, 2-2'lik Denizlispor maçı sonrası, "Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Ama oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra takımın başında maça çıkan Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, mücadele sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maça istedikleri planda başlayamadıklarını belirten Göle, "Maça iyi başlayamadık. İstediğimiz sertliği uygulayamadık. 10. dakikadan sonra dengeyi kurduk ve gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler terse döndü. İkinci yarı daha istekli ve kompakt oynadık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında rakik kalede tehlikeler de bulduk ama bunu sürdüremedik. Bundan sonra Denizlispor oyuna hakim oldu ve golü buldu. Mücadelenin son 10 dakika reaksiyon verdik. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Oyuncularımızın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyon üst düzeydi. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Bu açıdan oyuncuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Güven Mert Ercan - Furkan Serttaş/İHA)