Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı
Son Dakika Spor Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı

Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı

1 dakika önce

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da görevi bırakan Samet Aybaba'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Uygun, sezon sonuna kadar sarı kırmızılıları çalıştıracak.

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

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Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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