Bülent Uygun: "Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu' - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: "Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu"

6 saat önce

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 3-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu" dedi.

Bülent Uygun:

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 3-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu" dedi.


Süper Lig'in 15. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, maçın 4. dakikasındaki pozisyon ve Mensah'ın sakatlığının ardından dengeyi kaybettiklerini belirterek, "Bugün Gaziantep'e baktığımız zaman 5 forvetle sahaya çıktılar. Biz Kayserispor olarak ise 6 aydır sakatlıktan dolayı oynamamış bir santrfor ile sahaya çıktık. Bu şekilde maçı kendi lehinize çevirmeye çalıştık. 4. dakikada bir pozisyon vardı, VAR göremedi. Sahadaki arkadaşımız da göremedi ve dolayısıyla golü de kaçırdık o pozisyonda. Bu maçın kırılma anıydı bence. Sonraki süreçte Mensah'ın sakatlığı takımın bütün dengesini bozdu. Kendisi bizim için çok önemli bir oyuncu çünkü. Takımımızda genç takımdan toplam 7-8 futbolcu var. Buna rağmen sahada ilk golü yiyene kadar istekli, arzulu ve oyun planına sadık bir takımımız vardı. Golden sonraki süreçte ise maalesef bunlar yitirince maçı kaybettik. Artık önümüze bakmak zorundayız. Kalan 2 maçımızı da en iyi şekilde değerlendirip devre arasında gereken bütün hamleleri yapmak istiyoruz. Kayserispor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.


"Başkanımız takıma önemli ekonomik destek sağlıyor"


Yeni Başkan Berna Gözbaşı'nın da takıma önemli destek verdiğini ve takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle zorlandıklarını da aktaran Bülent Uygun, "Başkanımız Berna hanım ekonomik anlamda takıma önemli katkı sağladı ve sağlıyor. Sorunların hepsini çözüyor. Sahadaki futbolcu kardeşlerim de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Fakat gemiyi zamanından önce terk eden arkadaşlar oldu. Kalan bu arkadaşlarla Kayserispor camiasına şehrin sahip çıkmasını, onları sevmesini, desteklemesini istiyorum. Çünkü bu takım hem desteği hem de takdiri hak ediyor. O yüzden ben teknik direktör olarak takımla gurur duyuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bülent Uygun, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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