Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı - Son Dakika

Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı

18.04.2021 12:10
Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı, System.String[]

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevinden istifa edip "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica'nın ardından göreve başlayan Bülent Uygun, 6 haftada 11 puanlık performansıyla dikkat çekiyor.

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevinden istifa edip "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica'nın ardından göreve başlayan Bülent Uygun, 6 haftada 11 puanlık performansıyla dikkat çekiyor.

Çaykur Rizespor'da göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Sumudica, istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" demişti. Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun ise çıktığı 6 maçta aldığı 3  galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında İngiltere Premier ligi ekibi Tottenham'ın başında olan teknik direktör Jose Mourinho'yu da geride bırakmış oldu.

Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose Mourinho ise Premier Lig'de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.

Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı
Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı
Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı

Jose Mourinho, Bülent Uygun, Rizespor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bülent Uygun, Mourinho'yu geride bıraktı - Son Dakika Spor


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