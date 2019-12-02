Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun: "Oyunu güzelleştirmeye çalıştık"
Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Oyunu güzelleştirmeye çalıştık' - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: "Oyunu güzelleştirmeye çalıştık"

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İ.M Kayserispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık" dedi.

Bülent Uygun:

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İ.M Kayserispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık" dedi. Hakemler hakkında da konuşan Uygun, "Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım" değerlendirmesini yaptı.


Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a 4-1 kaybeden Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın istekli, arzulu ve coşkulu oynadığını belirterek, "Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık" dedi.


"Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor"


Geldikleri günden bu yana sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Uygun, "25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor" diye konuştu.


"Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım"


Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, "Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bülent Uygun, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı
Burak Yılmaz gollere devam ediyor! 2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun: "Oyunu güzelleştirmeye çalıştık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]