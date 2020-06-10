Bülent Uygun: "Sivas'tan puanla dönmek istiyoruz" - Son Dakika

Bülent Uygun: "Sivas'tan puanla dönmek istiyoruz"

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.

Bülent Uygun:

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.


Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üç aylık uzun sürede herkesin futbola hasret kaldığını, normal yaşantı dahil olmak üzere oluşan sıkıntılı süreçte hazırlık maçı yapamadıklarını ifade etti.


Ligin başlamasıyla birçok sakatlıkların olacağına işaret eden Uygun, şunları söyledi:


"Kas, bağ, doku yaralanmaları da büyük ihtimal olacak. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz. Türk futbolu adına bu dönemi kazasız, belasız, sakatsız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum."


Ligde bundan sonraki maçların çok çekişmeli geçeceğini, şampiyonluğa oynayan Sivasspor'a karşı oynayacaklarını belirten Uygun, "Onlarda da bizde de bir iki sakat var. Bizden ayrılan futbolcularımız da var. Ama biz futbol adına kendi oyun anlayışımızı, felsefemizi ve bireysel yeteneklerimizi sergileyerek inşallah Denizlisporumuza yakışır bir şekilde futbol oynayıp, puanlarla oradan dönmek istiyoruz." diye konuştu



Haluk Ulusoy, Bülent Uygun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:09 

Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Sivas'tan puanla dönmek istiyoruz' - Son Dakika Spor
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