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Bülent Uygun: "Sonuçta son şampiyonla oynadık" - Son Dakika

Bülent Uygun: "Sonuçta son şampiyonla oynadık"

13.08.2021 23:42

- Bülent Uygun: "Sonuçta son şampiyonla oynadık" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Henüz tam olarak kadromuzu kuramadık" Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından siyah-beyazlı ekibi tebrik...

- Bülent Uygun: "Sonuçta son şampiyonla oynadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"Henüz tam olarak kadromuzu kuramadık"

İSTANBUL - Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından siyah-beyazlı ekibi tebrik ederek, "18 oyuncumuz ayrıldı ve yeni transferler yaptık. Henüz tam olarak kadromuz hazır değil. Sonuçta son şampiyonla oynadık" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Son şampiyonla oynadık. Takım ve kadro yapısı itibariyle en iyi adamlarını takımda tutarak, iyi de transferler yaparak gücüne güç kattı Beşiktaş. Yeni transferlerimiz 1 haftalık, 10 günlük antrenmanla maça çıktı. 18 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Bugün bireysel hatalar dışında iyi bir performans oldu. Sakatlıklar dışında santrfor mevkisinde değişik bir taktiğe geçmek zorunda kaldık. Takımımın verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni transferlerle daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz. Mevki olarak bazı eksiklerimiz var. Yönetimimiz transfer çalışmalarını sürdürüyor ve görüşmelerimiz sürüyor. 4 transfer daha yapacağız. Kadro yapısını tamamlamamız gerekiyor. Lig hem uzun bir maraton hem de alternatifli bir kadro kurmak adına gecesini gündüzüne katarak gerekeni yapıyoruz. Sağ açık, sol açık ve forvet transferi konusunda girişimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

" Caner Erkin'i takımımızda görmek isteriz"

Rizespor'un gündeminde olan Caner Erkin'le ilgili olarak "Caner Erken yıllarca milli takımda oynamış birisi. Biz takımımızda görmek isteriz. Yurt dışında teklifler var, onlarla da görüşüyoruz. Bizim yönetimimiz ve sportif direktörümüz bu konuyla ilgileniyor. Caner bildiğim kadarıyla görüşmelere başladı diye biliyorum" diyen Uygun, takımda yaşanan değişikliklerle ilgili olarak da "Malum 18 tane futbolcu giderse ve gidenlerin yerine 1,5 ayda takım kurma konusunda bazı yapılanmalar sağlamaya çalışıyoruz. Takım kurgusunu yapmak ve sistemi oturtmak çok zor böyle durumlarda. Zamana ihtiyaç var. Beşiktaş geçen sene gerek içeride, gerek dışarıda çok iyi oynuyordu ve şu anda gelen oyunculara bakarsak, çok iyi durumda diyebiliriz. Zaman zaman, bölüm bölüm oynadığımız oyun tarzıyla memnun olduğum bir Rizespor var. Ben de her şey elimde olsun, bütün transferler tamamlanmış olsun istiyorum. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar takımsal forma dönmek zordur ama bunu başardık. Bugün yenildik ama yenildiğimiz takım da Beşiktaş" açıklamasını yaptı.

"Sistem suçlu ama sistemi değiştiremiyoruz"

Rizespor'un tarihin en zor sezonunu yaşadığını da söyleyen Bülent Uygun, "Ben de 18 topçunun gitmesini istemem. Rizespor tarihinin en zor sezonunu yaşıyoruz. Federasyon nasıl bir yapı yapacağını bilmiyor. Matematik problemi gibi problemler çözmeye çalıştık. Tahir başkan göreve lig bittikten 1 ay sonra geldi, pandemi var, menajer olayları var, aynı futbolcuyu 25 tane menajer pazarlıyor. Futbolcuyla anlaşıyoruz, menajerler futbolcunun diğer takımını arıyor 'Ben size bonservis kazandıracaktım' diyor. Oyuncuyu arıyor 'Bu paraya niye gidiyorsun' diyor. Yeni bir kadro kuracağız. Scout ekipleri yok, Türk futbolunun altyapısı yok. Böyle olunca 5. haftada, 8. haftada suçlu hoca oluyor. Sistem suçlu ama maalesef sistemi değiştiremiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bülent Uygun: Sonuçta son şampiyonla oynadık
Bülent Uygun: Sonuçta son şampiyonla oynadık
Bülent Uygun: Sonuçta son şampiyonla oynadık
Bülent Uygun: Sonuçta son şampiyonla oynadık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Sonuçta son şampiyonla oynadık' - Son Dakika Spor


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