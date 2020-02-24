Bülent Uygun: "Taraftarımızla büyüyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Taraftarımızla büyüyeceğiz' - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: "Taraftarımızla büyüyeceğiz"

6 saat önce

Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bülent Uygun:

Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Taraftarla büyüyeceklerini söyleyen Uygun, hayatını kaybeden Nursal Bilgin için de Kasımpaşa camiasına başsağlığı diledi.


Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü'ne başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Uygun, "Türk futbolunun ve Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal Bilgin, bir forma için canını verecek kadar bir kulübü sevdiğini gösteren bir isim oldu. Burada sembol olacaktır. Kasımpaşa için büyük bir mücadele verdi. Hakkın rahmetine kavuştu. Camianın başı sağ olsun. Takımsal anlamdaki problemlerle farklı mantaliteyle mücadele etmeye çalıştık. Birinci golde, VAR'daki hakem pozisyonu fark edemedi. Sonuçta Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Başarmak adına sahada mücadele ettiler ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Malatyaspor maçı öncesinde taraftara da seslenen Uygun, "Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada büyümüştür. Hafta sonunda oynayacağımız Mayatyaspor maçında onların desteğine ve sevgisine ihtiyacımız var. Bu maç bir kat daha önem almıştır. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte taraftarlarımızla bağımızı tekrar sağlayacağız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Bülent Uygun, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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