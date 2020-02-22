Bülent Uygun'un 8. takımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun'un 8. takımı - Son Dakika Spor

Bülent Uygun'un 8. takımı

6 saat önce

Süper Lig'e 2009-2010 sezonundan sonra dönen Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde başladığı ligde daha sonra Mehmet Özdilek'i takımın başına getirdi.

Bülent Uygun'un 8. takımı, System.String[]

Süper Lig'e 2009-2010 sezonundan sonra dönen Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde başladığı ligde daha sonra Mehmet Özdilek'i takımın başına getirdi.Özdilek ile de 22. haftada yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, Bülent Uygun'la devam etme kararı aldı.


Bülent Uygun, Denizlispor'un Süper Lig'deki 20. sezonunda 29. çalıştırıcısı olacak.


Giray Bulak'ın 81 müsabaka ile en fazla görev yapan isim konumunda bulunduğu Ege temsilcisinde Ümit Kayıhan 70, Nevzat Güzelırmak 66, Güvenç Kurtar 47, Rıza Çalımbay 46 ve Ersun Yanal da 40 maça çıktı.


Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig geçmişinde 1983- 1984'te Nevzat Güzelırmak, 1986-1987'de Nihat Atacan, 1994-1995'te Ümit Kayıhan, 2003-2004 ve 2004-2005'de ise Giray Bulak'la sezonu tek teknik adamla tamamlamıştı.


Bülent Uygun'un 8. takımı


2006-2007'de Sivasspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un dışında Bucaspor, Eskişehirspor,


Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve son olarak Hes Kablo Kayserispor'da


görev aldı.


Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'yı da çalıştırdı.


En fazla Sivasspor'da görev yaptı


Süper Lig geçmişinde 193 maça çıkan Bülent Uygun, Sivasspor'da 98, Gaziantepspor'da 42, Eskişehirspor'da 27, Bucaspor, Elazığspor ve Hes Kablo Kayserispor'da yedişer, Osmanlıspor'da ise 5 müsabakada görev yaptı.


Bu karşılaşmalarda 82 galibiyet, 41 beraberlik ve 70 yenilgi alan Bülent Uygun'un takımları 251 gol atıp kalelerinde 257 gol gördü.


Süper Lig geçmişinde yüzde 42,5 galibiyet oranı bulunan Bülent Uygun, Sivasspor'da 55,1 galibiyet yüzdesi yakalamıştı.


Süper Lig geçmişi


Bülent Uygun'un Süper Lig'de çıktığı maçlardaki performansı şöyle:


Takımlar O G B M A Y P


Bucaspor 7 1 3 3 4 5 6


Elazığspor 7 0 3 4 2 14 3


Eskişehirspor 27 12 8 7 37 31 44


Gaziantepspor 42 13 9 20 50 78 48


Hes Kablo Kayserispor 7 2 0 5 6 17 6


Osmanlıspor 5 0 1 4 6 14 1


Sivasspor 98 54 17 27 146 98 179


TOPLAM 193 82 41 70 251 257 287

Bülent Uygun, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı
U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Uygun'un 8. takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]