Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun ve Osman Çakmak'tan Yerköy Futbol Akademisi'ne ziyaret!
Son Dakika Spor Bülent Uygun ve Osman Çakmak'tan Yerköy Futbol Akademisi'ne ziyaret! - Son Dakika Spor

Bülent Uygun ve Osman Çakmak'tan Yerköy Futbol Akademisi'ne ziyaret!

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Bülent Uygun ve Osman Çakmak'tan Yerköy Futbol Akademisi'ne ziyaret!, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda, bir yandan da Teknik Direktör Bülent Uygun ziyaretlerini sürdürüyor.


Geçtiğimiz hafta sonu Argıncık Spor Kompleksi'nde amatör maçları yerinden takip eden Bülent Uygun, bu kez de Yerköy Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek minik sporcular ile yakından ilgilendi.


Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün karşıladığı Teknik Direktör Bülent Uygun, Yahyalı İlçe Stadı'nda çalışmalarını aralıksız sürdüren Yerköy Futbol Akademisi sporcuları ve antrenör Muammer Benli ile yakından ilgilendi ve bilgi alış verişinde bulundu.


Yapılan çift kale maçını izleyen Bülent Uygun daha sonra Yahyalı'dan ayrıldı.

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Bülent Uygun, Kayserispor, Futbol, Yerköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:26 
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