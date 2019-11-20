Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun, Yerköy Futbol Akademisini ziyaret etti
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Bülent Uygun, Yerköy Futbol Akademisini ziyaret etti

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, dün Yahyalı Yerköy Futbol Akademisini ziyaret ederek bilgiler aldı.

Bülent Uygun, Yerköy Futbol Akademisini ziyaret etti, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, dün Yahyalı Yerköy Futbol Akademisini ziyaret ederek bilgiler aldı.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar takımda bir yandan da Teknik Direktör Bülent Uygun ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Argıncık Spor Kompleksinde amatör maçları yerinden takip eden Bülent Uygun, bu kez de Futbol Akademisini ziyaret ederek minik sporcular ile yakından ilgilendi. Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk karşıladığı Teknik Direktör Bülent Uygun, Yahyalı İlçe Stadında çalışmalarını aralıksız sürdüren Yerköy Futbol Akademisi sporcuları ve antrenör Muammer Benli ile yakından ilgilendi ve bilgi alış verişinde bulundu. Yapılan çift kale maçını izleyen Bülent Uygun daha sonra Yahyalı'dan ayrıldı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Yerköy, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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