Son Dakika Haberleri: Bülent Yavuz: 1 penaltı verilmedi
Son Dakika Spor Bülent Yavuz: 1 penaltı verilmedi

Bülent Yavuz: 1 penaltı verilmedi

7 saat önce

15'te F.Bahçeliler, ceza alanında Muriç'e yapılan müdahalede penaltı bekledi.

Bülent Yavuz: 1 penaltı verilmedi, System.String[]

15'te F.Bahçeliler, ceza alanında Muriç'e yapılan müdahalede penaltı bekledi. Rakip, pozisyon icabı temas etti. Devam kararı doğru.


31'de Lopes, Serdar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sınırları zorlayan ve şarj bölgesine yapılan bir hamleydi. Devam kararı doğru.


74'te Levent topa eliyle müdahale etti. Hakem, hem yakın mesafe kriterini hem de topun kola çarpmadığını gerekçe göstererek penaltı vermedi. Bence penaltıydı.


90'da Altay, hakem faul düdüğü çaldığı sırada rakibine diz vurdu. Penaltı olmazdı çünkü hakem düdüğü çalmışt. Kırmızı çıkmalıydı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:42 
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