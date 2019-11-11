Son Dakika Haberleri: Bülent Yavuz: Penaltılar ve kırmızı doğruydu!
Son Dakika Spor Bülent Yavuz: Penaltılar ve kırmızı doğruydu!

Bülent Yavuz: Penaltılar ve kırmızı doğruydu!

6 saat önce

MHK eski başkanı Bülent Yavuz, Trabzonspor - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Bülent Yavuz: Penaltılar ve kırmızı doğruydu!, System.String[]

MHK eski başkanı Bülent Yavuz, Trabzonspor - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.


Yavuz, penaltı ve kırmızı kartın doğru karar olduğunu ifade etti.


Bülent Yavuz'un değerlendirmeleri şu şekilde:


"25. dakikada Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, rakibinin ayak bileğine şiddetli biçimde bastı. Net kırmızı karttı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in kararı doğruydu."


"66'da Alanyasporlu Campos, ceza alanında topu elle kontrol edince tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Doğru karar. "


"81'de VAR'dan gelen ikaz üzerine monitöre giden hakem, Fernandes'in eliyle Hüseyin Türkmen'in yüzüne vurduğunu tespit etti ve penaltıyı verdi. Bu kararı da doğruydu."


"25. dakikada Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, rakibinin ayak bileğine şiddetli biçimde bastı. Net kırmızı karttı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in kararı doğruydu." ·


"66'da Alanyasporlu Campos, ceza alanında topu elle kontrol edince tereddütsüz penaltı."

Merkez Hakem Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Bülent Yavuz, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:42 
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