Bülent Yavuz: Penaltılar ve kırmızı doğruydu!

MHK eski başkanı Bülent Yavuz, Trabzonspor - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.



Yavuz, penaltı ve kırmızı kartın doğru karar olduğunu ifade etti.



Bülent Yavuz'un değerlendirmeleri şu şekilde:



"25. dakikada Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, rakibinin ayak bileğine şiddetli biçimde bastı. Net kırmızı karttı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in kararı doğruydu."



"66'da Alanyasporlu Campos, ceza alanında topu elle kontrol edince tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Doğru karar. "



"81'de VAR'dan gelen ikaz üzerine monitöre giden hakem, Fernandes'in eliyle Hüseyin Türkmen'in yüzüne vurduğunu tespit etti ve penaltıyı verdi. Bu kararı da doğruydu."



"25. dakikada Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, rakibinin ayak bileğine şiddetli biçimde bastı. Net kırmızı karttı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in kararı doğruydu." ·



"66'da Alanyasporlu Campos, ceza alanında topu elle kontrol edince tereddütsüz penaltı."