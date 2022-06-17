Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

17.06.2022 18:00
Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'da Bulgaristan uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı.

KÜTAHYA'da Bulgaristan uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçtaki Ninkova Parashkevova (67) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Tatil için Bulgaristan'dan Afyonkarahisar'a gittiği öğrenilen Petar Ivanov Petrov (35) kullandığı EH 1119 KM plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek.  bir akaryakıt istasyonunun beton duvarına çarptı. Takla atan araçta sıkışan Ninkova Parashkevova olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Petar Ivanov Petrov ile birlikte eşi Nadrzhda Nikolaeva Petrova (38) ve çocukları Kristiyana Petrova (10) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Ninkova Parashkevova'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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