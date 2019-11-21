Son Dakika Haberleri: Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Bulgaristan Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Bulgaristan Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 42 borda numaralı "Drazki" isimli fırkateyn yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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