BULGAR BAKAN, KARAİSMAİLOĞLU'NU TAMPON BÖLGEDE KARŞILADI - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Bulgaristan'a geçti. Bakan Karaismailoğlu'nu Kapıkule Sınır Kapısı ile Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a gitti. Komşu ülkeye geçiş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bakan Karaismailoğlu'nu, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve gümrük kapısı yetkilileri karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, bir süre Vali Canalp'le görüştükten sonra Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na açılan tampon bölgeye yürüdü. Karaismailoğlu'nu burada Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök karşıladı. Heyet daha sonra Bulgaristan'a geçti.