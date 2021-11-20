Bulgar çiftin 8 yıllık hayali Türkiye'de gerçekleşti - Son Dakika

İtso Todorova çifti uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Yaşadıkları ülke olan Bulgaristan'da tedavi yoluna başvurdular ama çabaları hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Türkiye'de tedavi olma kararı alan çift, kişiye özel olarak uygulanan tüp bebek tedavisiyle geçtiğimiz aylarda ikizleri Yanislav ve Vladislav'a kavuştu.

Çifte kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulayan Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tedavi süreci sonrası ikizlerine kavuşan anne Todorova ise "İkiz annesi olarak kendimi dünyanın en şanslı kadını olarak görüyorum. En büyük hayalimiz Türkiye'de gerçekleşti. Bulgaristan ve Türkiye'de olduğumuz tedaviler arasında maddi ve manevi olarak uçurum kadar fark var. Çabamızın karşılığını aldık, mutluluğumuzun tarifi yok" dedi.

KENDİMİZE BİR ŞANS DAHA VERDİK VE TÜRKİYE'YE GELDİK

27 yaşındaki Miglena Todorova ve 28 yaşındaki eşi İtso Todorova 8 yıldır süren evlilikleri boyunca çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yollarına başvurdu. Bulgaristan'da yapılan testler ve değerlendirmelerin sonucu çocuk sahibi olmalarını engelleyen problemin yumurtalama sorunu olduğu tespit edildi. Vakit kaybetmeden Bulgaristan'da tüp bebek tedavisine başvuran çiftin ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

"Türkiye'ye gelerek tedavi olan ve çocuklarını kucağına alan arkadaşlarımızı görünce kendimize bir şans daha vermek istedik. Türkiye'nin tüp bebek tedavisinde çok başarılı olduğunu duymuştuk" diyen Miglena Todorova, "Doktorumuzun deneyimi, bize olan yaklaşımı kendimizi çok iyi hissettirdi ve Türkiye'deki ilk tedavimizin sonunda ikizlerimiz Yanislav ve Vladislav'ı kucağımıza aldık. En büyük hayalimiz Türkiye'de gerçek oldu. Kendimizi Türk doktorlara emanet ettik. Bulgaristan ve Türkiye'de olduğumuz tedaviler arasında maddi ve manevi olarak uçurum kadar fark var. 3 tane daha dondurulmuş embriyomuz mevcut. Bazen ikizlerimize kardeş fikrini düşüyoruz ama çok şükür iki tane yavrumuz var diyoruz. Mutluluğumuzu ifade edebilecek söz yok" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL PLANLANAN TEDAVİYLE İYİ KALİTEDE 5 ADET EMBRİYO ELDE EDİLDİ

Todorava çiftine uygulanan tedaviye ilişkin açıklamalarda bulunan Op. Dr. Güvenç Karlıkaya şu bilgileri aktardı:

"Genç çiftimiz, uzun süreli açıklanamayan kısırlık tanısı ile bize başvurdular. Çiftin medikal hikayesini aldığımızda kısırlığa yol açacak belirgin bir faktör olmadığını gözlemledik. Daha önce Bulgaristan'da yapılan tedavi sonrası iyi sayıda yumurta elde edilip 2 kez de embriyo transferi yapılmasına rağmen gebelik elde edilemediğini öğrendik. Genel olarak genç yaşta ve yumurta rezervi iyi olan hastalarda tüp bebek tedavilerinin başarısı yüksek olmasına rağmen tekrarlayan 2 tedavide de olumsuz sonuç alınması nedeniyle birtakım ileri testler yaptık. Açıklanamayan kısırlık olgularında eğer 2 kez iyi embriyo transferine rağmen başarı sağlanamıyorsa başarısızlığa yol açabilecek genetik faktörler, pıhtılaşma faktörleri, immunolojik faktörler ve rahim problemleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Çiftimizde bu araştırmaları yaptık ve sonuçlara göre kişiye özel tedavi planımızı uyguladık. Tedavi sonrası elde ettiğimiz 5 adet iyi kalitede embriyomuzu dondurduk ve rahim duvarı gebeliğe hazırlandıktan sonra 2 adet iyi kalitede embriyo çözülerek transfer edildi. Transfer sonrasında hastamızın ikiz gebeliğe hamile olduğunu tespit ettik. İkizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan çiftimizin halen 3 adet iyi kalitede dondurulmuş embriyosu saklanmaktadır."

TÜRKİYE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Türkiye'nin tüp bebek tedavilerinde sağladığı olanaklar ve teknik yeterlilik sayesinde sağlık turizmi için önemli bir konumunda olduğunu söyleyen Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Türkiye'nin bu noktada en büyük ayrıştırıcı özelliği fiyat ve kalite oranıdır. Yurt dışındaki merkezler ile karşılaştırıldığında ülkemizi tercih eden çiftler en son geliştirilen teknolojiler ile donatılmış laboratuvar ve tedavi hizmetini buluyorlar. Bu hizmeti de diğer ülke şartlarına kıyasla oldukça yüksek kalitede ve daha uygun bir maliyet ile alıyorlar. Ülkelerinde randevu bile almanın güçlüğünden yakınan yabancı çiftlerimiz Türkiye'de kişiye özel tedavi programları ile karşılaşıyor ve haftalar öncesinden kurumumuza ait tercümanlar ile iletişime geçerek istedikleri döneme göre bir program oluşturabiliyorlar" diye konuştu.