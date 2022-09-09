'BULGAR DOKTOR' MESUTER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burdur'da 'Bulgar doktor' olarak bilinen Gölhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nevzat Mesuter (68) pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mesuter, Burdur ile Gölhisar'da görev yaptığı hastanede gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Burdur Devlet Hastanesi'nde uzun süre nöroloji uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Gölhisar İlçe Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı görevini yürüten Nevzat Mesuter, pankreas kanseri rahatsızlığından hayatını kaybetti. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiği için 'Bulgar doktor' olarak tanınan Nevzat Mesuter için uzun yıllar görev yapıp, yaşamını yitirdiği hastanede tören düzenlendi.

Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Mesuter'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Nevzat Mesuter ömrünü insanlara adamış gerçek bir gönül insanıydı. Uzun süredir elim bir hastalıkla savaş halindeydi. Hayatı hep mücadelelerle geçti. Aynı zamanda sanatçı kişiliği ile ön plana çıkan değerli bir aydındı. Şu anda onu tarif etmek için ne kadar kelime kullansak yetersiz gelir. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun dedi.

Mesuter'in cenazesi Burdur'daki törenin ardından Gölhisar'a götürüldü. Başhekim yardımcılığı yaptığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde de gerçekleştirilen törenin ardından Mesuter için Hacı Hasan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Mesuter'in cenazesi Horzum Mezarlığı'na defnedildi.