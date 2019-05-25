Son Dakika Haberleri: Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü

Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü

39 dakika önce

Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, "24 Mayıs ruhun, aydınlanmanın ve insanların mükemmellik arayışının bayramıdır.

Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü, System.String[]
Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, "24 Mayıs ruhun, aydınlanmanın ve insanların mükemmellik arayışının bayramıdır. Günümüzde 300 milyondan fazla insan kiril alfabesini yazma ve okuma bilgisine sahiptir. Bu bizim için gurur verici bir aydınlanma kazanımıdır." dedi.
Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 24 Mayıs Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Angelov'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Bulgaristan ve Türkiye'den birçok sanatçı ve davetli katıldı.
Angelov burada yaptığı konuşmada, 24 Mayıs'ın Bulgaristan için önemine dikkati çekti.
24 Mayıs'ın 1851'den yılından bu yana Plovdiv'de, 1857'den günümüze de İstanbul'da kutlandığını anımsatan Angelov, şunları kaydetti:
"24 Mayıs ruhun, aydınlanmanın ve insanların mükemmellik arayışının bayramıdır. Günümüzde 300 milyondan fazla insan kiril alfabesini yazma ve okuma bilgisine sahiptir. Bu bizim için gurur verici bir aydınlanma kazanımıdır. Bugün aramızda fotoğrafçı Asen Velinov Bulgaristan geleneklerimizin renklerini tanıtıyor, bize büyüleyici kostümler ile kadın ve erkeğin insanlık kodlarını gösteriyor. Bu güzellik ressam Dili Bozadzhieva'nın tablolarında da var. Ayrıca Bulgar Pazar Okulu öğrencileri de Demir Kilisesi'nin fotoğraflarını çekerek burada bize sundular. Bayramın sembolü olan aydınlık, maneviyat ve gelenekleri kalbimizde taşıyalım."
Etkinlikte, Bulgaristan'dan gelen "Evmolpeya" korosu da şarkılarını seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:38 Kaynak: AA
İstanbul, Bulgaristan, Güncel
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