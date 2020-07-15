Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan güreş şampiyonu 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev yaşam mücadelesini kaybetti.

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan güreş şampiyonu 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev yaşam mücadelesini kaybetti.

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan güreş şampiyonu 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev yaşam mücadelesini kaybetti. Bir ay önce yapılan testleri pozitif çıkan güreş antrenörü Simeon Şhterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay'ın koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda kalan güreş antrenörü baba Simeon Şhterev yoğun bakımdan çıkarken, oğlu Nikolay Şhterev salgına karşı yaşam savaşını kaybetti. Bir aydır solunum cihazına bağlı yaşayan Nikolay, komanın üçüncü haftasında doktorların tüm müdahalelerine ağmen kurtarılamadı.

ÜÇ HAFTA KOMADA KALDI

Sofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden 33 yaşındaki güreşçinin ölümü spor camiasını yasa boğdu. Ülke içi ve dışında yüzlerce güreşçi yetiştiren antrenör baba Simeon Şhterev Covid-19 teşhisiyle tedavi görmüş, ancak durumları iyileşerek taburcu edildi.

DOPİNG SKANDALI SONRASI SPORU BIRAKTI

Nikolay Şterev 125 kilogram kategorisinde 2011'de "Dan Kolov" kuşağını aldı, 2018'de de Bulgaristan milli şampiyonu oldu. Ancak daha sonra sporda yasak olan kardarin dopingi testi pozitif çıkan güreşçi daha sonra kariyerini noktalamıştı.


Bulgaristan, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:39 Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
17:39
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:57:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]