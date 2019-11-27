- Bulgar işadamı Remziev: " Kumluca'dan sera ve hazır sebze alacağız"

19 ülkeden 50 iş adamı Antalya'da

ANTALYA - TOBB tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Türkçe konuşan 19 ülkenin iş adamları Antalya'nın Kumluca ilçesinde incelemelerde bulundu. Bulgar işadamı Cyursel Remziev, "Yatırımcılarla güzel işbirlikleri düşünüyoruz. Seralar alacağız. Buradan hazır sebze alıp satacağız" dedi.

Antalya İl Merkezindeki ziyaret ve incelemelerini tamamlayan 19 ülkeden yaklaşık 50 yabancı iş adamı Kumluca ilçesini de ziyaret etti. Bulgaristan, Ukrayna, Kırgızistan, Azerbaycan, Arnavutluk, gibi 19 ülkeden gelen yabancı iş adamlarına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş eşlik etti. Yabancı heyet önce Kumluca Toptancı halini ziyaret etti. Ardından sebze ve meyve paketleme tesislerini geziler. Fide Üretim Tesisleri ve seraları gezerek bilgi alan heyet Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında yörenin iş adamları ile görüşerek değişik sektörlerden ticari iş bağlantıları kurmak için bir araya geldi.

Gezi ile ilgili açıklama yapan heyetin Başkanı Bulgar İş Adamı Cyursel Remziev, "Biz 19 ülkeden 50 kişi katılımcıyız. Tarımcılık, seracılık, ayakkabı, tekstil gibi farklı sektörlerden katılıyoruz. Tarım ve seralara ağırlık verdiğimiz için şuan bu bölgedeyiz. Yeni teknikler öğreniyoruz ve yatırımcılarla güzel işbirlikleri düşünüyoruz. Seralar alacağız. Buradan hazır sebze alıp satacağız" dedi.

Durdaş: "Karşılıklı ticaret yapmalarını sağlayacağız"

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ise, misafirlere Kumluca tarımını anlattıklarını belirterek, "Kumluca turizmini anlatıyoruz. Onlara bir tohumun toprakla buluşmasını göstermek için fide tesisine getirdik. Akabinde bir seraya götüreceğiz. Ürünlerimizin nasıl yetiştiğini, paketleme tesislerimizde ürünlerimizin nasıl ihraç edildiğini göstereceğiz. Bölgemizde güvenli gıdanın kontrollü tarımın, sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'da ürünlerimizi nasıl yetiştirdiğimizi kendilerine anlatacağız. Odamıza geçerek Kumluca heyet üyeleriyle tarımı ve turizmiyle buluşturup karşılıklı ticaret yapmalarını sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.

Günay: "Olumlu sonuçlar alacağız"

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ise Kumluca'nın tarımdaki ulaştığı noktayı anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Onlar da görünce çok şaşırdılar. Bu bölgede böyle bir tarım potansiyelinin olması, bu kadar ilerlemesi katma değerli ürünlerin bu derece yükselmesi onları da çok heyecanlandırdı. Bugün burada olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İkili görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah hayırlı bir sonuç getirir" diye konuştu.

Köleoğlu: "Dünyada fideciliğin başkenti"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da, "Kumluca'mızda bugün Türkçe bilen iş adamlarımızı ağırlıyoruz. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ve Kumluca Ticaret Borsası ev sahipliği yaptı. TOBB Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kumlucamızda üretilen fidelerin tanıtılması, tüm dünyaya yayılması için emek harcamak için şuan hepimiz bir arada toplanmış bulunmaktayız. Kumluca'mızı dünyada fideciliğin başkenti haline getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar çok iddialı çalışmalar. Ben Kumluca'daki tarımcı iş adamlarına güveniyorum. Yapılacak olan çalışmalar dünyadaki iş adamlarının Kumluca'ya gelmesini sağlayacak. Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'da bunun başarılacağına inanıyorum, güveniyorum" dedi.

Türkmenistanlı İş Adamı Azat Pırıyev, "Devletimiz boş arazilerin değerlendirilmesi için teşvik veriyor. Ovalarımız boş. Türk iş adamlarını bekliyor. Enerji bedava denecek kadar ucuz. Çünkü doğal gaz kullanıyoruz" dedi.

Heyetin sera ziyaretine Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun da iştirak etti.