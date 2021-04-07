Bulgar mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bulgar mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
07.04.2021 14:01
Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'BGS Tsibar' isimli mayın avcı gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'BGS Tsibar' isimli mayın avcı gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'BGS Tsibar' isimli mayın avcı gemisi, saat 11.20 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen mayın avcı gemisi, Nara Burnu'nu da geçtikten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Mayın avcı gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
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