Bulgar MiG-29 jetleri Polonya'da onarılabilir - Son Dakika
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Bulgar MiG-29 jetleri Polonya'da onarılabilir

22.03.2022 16:46
Bulgar MiG-29 jetleri Polonya'da onarılabilir

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ülkesinin MiG-29 savaş uçaklarının bakım ve onarımının Polonya'da yapılabileceğini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ülkesinin MiG-29 savaş uçaklarının bakım ve onarımının Polonya'da yapılabileceğini söyledi.

Radev, ülkesini ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Radev, son kullanım süresi bir yıla kadar bitecek Bulgar MiG'lerinin teknolojik ömrünün uzatılması için Polonya'dan yardım alınabileceğini söyledi.

Savaş pilotu ve eski hava kuvvetleri komutanı olan Radev, Bulgaristan'ın 15 MiG uçağından oluşan savaş filosunun bakım sorununun önemini koruduğunu belirterek "Tüm ciddiyeti ile karşımızda duran bu soruna acil çözüm önlemleri almazsak, 110 yıllık geçmişe sahip hava kuvvetlerimizi toprağa gömme riskini yaşayabiliriz. Kendi hava sahamızın egemenliğini elimizden kaçırabilir, (NATO'da) müttefik görevimizde yetersiz kalabiliriz. Komşularımızdan hava sahamızı koruma talebinde bulunmak zorunda da kalabiliriz." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başarısızlığa uğradığını belirterek "NATO ülkeleri kendi ulusal savunma yetkinliklerini artırmak zorunda. Polonya Silahlı Kuvvetleri F-35 savaş uçakları, modern toplar ve Abrams tankları da edinmektedir." dedi.

Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığından kurtulması gerektiğine işaret eden Duda, "Rusya şu anda bizlere enerji terör ve şantajının ne anlama geldiğini açık olarak gösteriyor." diye konuştu.

Rus ordusunun Mariupol'a saldırısını Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'ya yönelik bombardımanlarına benzeten Duda, "NATO'nun yaklaşan zirvesinde bir yandan Ukrayna'nın egemenliğinin savunulacağına, diğer yandan da sınırların genişletme arzusunda olan Rusya'nın karşısında birlik içinde olduğumuzu göstereceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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