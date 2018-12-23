Son Dakika Haberleri: Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini

Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini

41 dakika önce

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini, System.String[]
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Kıyık semtindeki Sveti Georgi Kilisesi'nde yapılan ayinde, Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okundu. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan ekmeğin dağıtılmasının ardından, katılımcılar mum yakıp dua etti.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodoksların katıldığı ayini, Stara Zagora Metropoliti Kipriyan yönetti.

Valchev burada yaptığı konuşmada, güzel bir ayin gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladık. Yeni yılın huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Burada olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, Edirne'de, Türkiye'de herkesin bir arada güzel şekilde yaşayarak, ibadetini yaptığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:32 Kaynak: AA

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