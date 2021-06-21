BULGAR PARLAMENTOSUNDA TÜRKLERİN 'GÜÇLÜ TEMSİL' HEYECANI - Son Dakika

BULGARİSTAN'da 11 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için daha önce uygulanan Türkiye'deki sandık sayısı sınırlamasının kaldırılması, Bulgaristan göçmenleri arasında heyecan yarattı. Daha önce İzmir'de kurulan 4 sandıkta 100 bin kişinin oy kullanmak zorunda kalması nedeniyle, çoğunluğun oy kullanmaya gitmediğine dikkat çeken İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, sandık sınırlamasının kaldırılmasıyla katılımın önceki yıllara oranla yükseleceğini belirterek, "Bulgaristan Türkleri olarak parlamentoda daha güçlü bir şekilde temsil edilmeliyiz" dedi

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının başarısız olmasının ardından 11 Temmuz'da erken seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanması için sandık sınırlamasının kaldırıldığını ifade eden İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, İzmir'de yaşayan Bulgaristan Türklerinin oy kullanma hakkını sandığa giderek kullanmalarını istedi. Daha önce Türkiye'de 35 sandık sınırlaması olduğunu ve konuyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını dile getiren Nursoy, "Dernek olarak bu durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. Bizim demokratik hakkımız olan oy kullanma hakkımızı rahatça kullanabilmemiz gerekir. İzmir'de 4 sandık vardı. Oysa, burada 100 binin üzerinde oy kullanabilecek durumda olan Bulgaristan Türkü yaşıyor. Bu insanlar, pasaportları olan, 18 yaşını doldurmuş Bulgaristan Türkleridir. 4 sandıkta oylarını nasıl kullanacaklardı? Artık biraz daha şanslı hissediyoruz. Çünkü sandık sınırlaması kaldırıldı ve bizler inşallah 11 Temmuz'da İzmir'de yaşayan bütün Bulgaristan Türkleri sandık başına gideceğiz" dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin haklarını savunmak istediklerini kaydeden Nursoy şöyle devam etti:

"Tarih tekerrürden ibarettir. Biz Bulgaristan'da çok acılar çektik. 1984'te bizlere yapılan asimilasyon sürecini hala unutmadık. Bizim kimliğimizi, örf ve adetlerimizi değiştirmeye çalışan bir anlayış ile karşı karşıya kaldık. Biz anavatana geldik ama bizim görevimiz bitmedi. Hala orada yaşayan kardeşlerimiz, akrabalarımız var. Onların rahatça yaşayabilmelerini ve Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlıkların anadilde eğitiminin zorunlu bir şekilde müfredata girmesini istiyoruz. Bunun kanun şeklinde gelmesi için biz Bulgaristan Türkleri parlementoda daha güçlü bir şekilde temsil edilmeliyiz. Türkiye'de yaşayan bütün Bulgaristan Türkleri özveriyle o gün sandıklara giderek kardeşlerimize destek olmalıyız."

DERNEK ÜYELERİ KAPI KAPI DOLAŞIYOR

İzmir'de yaşayan dernek üyesi Sabri Atasoy da 4 Nisan'daki seçimde zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek "İzmir'de sadece 4 sandık vardı. Şimdi 3 katı açılacak. Ümit ediyoruz Bulgaristan Türkleri kimliğine sahip çıkacak. Ben herkesi seçime davet ediyorum" dedi.

Metin Eminoğlu da oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşları bilinçlendirmek adına çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İzmir'de 4 sandık olması nedeniyle yaşlılar saatlerce oy kuyruğunda pandemi koşullarında bekledi. Oylarını kullanmak için azmettiler. Dönenler de olmuştu. Bizler oy hakkına sahip çıkan vatandaşların azmine hayran kaldık. İnşallah bu sefer daha büyük bir desteği Bulgaristan Türklerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Gülizar Akın da "Ben derneğimizin Buca şube başkanıyım. Bulgaristan'dan 1989 yılında geldim. Biz ekip olarak kapı kapı dolaştık. İnsanlarımızdan kimliklerini topladık. Buca'ya bir sandık vermişlerdi, azimle çalıştık şimdi 3 sandığımız var. Biz burada olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Bulgaristan için yardımcı olmak istiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."