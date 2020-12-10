Bulgar plakalı araçtan 39 litre kaçak içki çıktı - Son Dakika

Bulgar plakalı araçtan 39 litre kaçak içki çıktı

10.12.2020 09:50
Bulgar plakalı araçtan 39 litre kaçak içki çıktı, System.String[]

Kırklareli'nde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramada 39 litre kaçak içki ele geçirdi.

Kırklareli'nde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramada 39 litre kaçak içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Taşkörü köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin aldığı istihbarata göre F.A. isimli Bulgar plakalı araç durduruldu. Yapılan aramanın ardından araçta piyasa değeri 3 bin TL olan değişik marka 21 litre kaçak şarap, 12 litre bira ve 6 litre kaçak rakı olmak üzere toplam 39 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli F.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaçak İçki, Kırklareli, Jandarma, Bulgar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulgar plakalı araçtan 39 litre kaçak içki çıktı - Son Dakika


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