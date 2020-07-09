Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika

Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Edirne-İstanbul otoyolu üzerinde yer alan Ergene ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurulan yabancı plakalı otobüste çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Edirne- İstanbul otoyolu üzerinde yer alan Ergene ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurulan yabancı plakalı otobüste çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar arasında diz üstü bilgisayarlar, akıllı saatler, otomobil parçaları ile elektronik sigara ve aparatları ile bir buçuk tonu aşkın çay yer alıyor.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan Bulgaristan plakalı bir otobüste kaçak eşya bulunduğu bilgisi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi.


B 0060 TA Bulgaristan plakalı otobüste Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 2 bin 805 adet elektronik sigara ve aparatları, 25 bin 540 adet sigara filtresi ve kağıdı, bin 810 adet akıllı kol saati ve şarj aleti, 3 adet 2 TB'lık harddisk, 204 adet laptop, bilgisayar ve şarj adaptörü, 31 adet airbag, bin 683 kilogram çay ve 58 adet çeşitli otomobil parçası ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere el koyan jandarma ekipleri otobüste ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili olarak O.G. ve M.T. adlı şüphelileri gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

TEM Otoyolu, Bulgaristan, Ergene, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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