- Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika

- Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi

- Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi Yabancı plakalı otobüste çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Edirne-İstanbul otoyolu üzerinde yer alan Ergene ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurulan yabancı plakalı...

- Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu kesik yedi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi

Yabancı plakalı otobüste çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Edirne- İstanbul otoyolu üzerinde yer alan Ergene ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurulan yabancı plakalı otobüste çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar arasında diz üstü bilgisayarlar, akıllı saatler, otomobil parçaları ile elektronik sigara ve aparatları ile bir buçuk tonu aşkın çay yer alıyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan Bulgaristan plakalı bir otobüste kaçak eşya bulunduğu bilgisi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi.

B 0060 TA Bulgaristan plakalı otobüste Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 2 bin 805 adet elektronik Sigara ve aparatları, 25 bin 540 adet sigara filtresi ve kağıdı, bin 810 adet akıllı kol saati ve şarj aleti, 3 adet 2 TB'lık harddisk, 204 adet laptop, bilgisayar ve şarj adaptörü,31 adet airbag, bin 683 kilogram çay ve 58 adet çeşitli otomobil parçası ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere el koyan jandarma ekipleri otobüste ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak O.G. ve M.T. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Bulgaristan, Ergene, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bulgar plakalı otobüste kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]