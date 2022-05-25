Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

25.05.2022 11:28
Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'ne yasadışı yollarla giren 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'ne yasadışı yollarla giren 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 taksi şoförü gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye itildiklerini iddia etti.

Kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı
Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

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Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Türkiye, Bulgar, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye itilen 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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