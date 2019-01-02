Bulgar Polisinin Geri Gönderdiği Filistinliler Jandarmaya Yakalandı

Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyünde 5 Filistin uyruklu kaçak yakalandı.

Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyünde 5 Filistin uyruklu kaçak yakalandı.



Çağlayık köyünde 33 nolu Sınırtaşı bölgesinde devriye görevi ifa eden Çağlayık Piyade Hudut Komutanlığı ekiplerince 5 Filistin uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların 20 gün önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldiklerini ve İstanbul'dan bir araçla yola çıkarak Kırklareli'ne geldiklerini buradan da Bulgaristan sınırını geçtiklerini söyledikleri kaydedildi.



Filistin uyruklu şahısların Bulgaristan polisi tarafından yakalandıktan sora Türkiye'ye geri gönderildikleri belirtildi.



Şahıslar yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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