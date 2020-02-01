Bulgar Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'de, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', saat 15.10 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği 'Kavarna', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.