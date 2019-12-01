Son Dakika Haberleri: Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Bulgar donanmasına ait 'Shabla' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Bulgar donanmasına ait 'Shabla' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan FPB516 borda numaralı savaş gemisi 'Shabla', saat 15.20 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.


36 millik boğaz geçişini tamamlayan 21 metre uzunluğundaki Bulgar savaş gemisi 'Shabla', Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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