Son Dakika Haberleri: Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 42 borda numaralı 'Verni' adlı fırkateyn, Marmara Denizi'ne açıldı.

Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 42 borda numaralı 'Verni' adlı fırkateyn, Marmara Denizi'ne açıldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 42 borda numaralı savaş gemisi 'Verni', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güc nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.


Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Bulgaristan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
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