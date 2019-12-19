Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt - Son Dakika

Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt

6 saat önce

Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi isimli panele katılan tarihçi yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt, System.String[]

Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi isimli panele katılan tarihçi yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermeni iddialarına en iyi yanıtın arşivlerde olduğunu söyleyen Dinkov, "Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu. Etnik ayrımcılık yoktu" dedi.


Balkanlara Vefa Derneği tarafından "Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi" konulu panel düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa "Bulgarlar Türktür" kitabını da kaleme alan Bulgar Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov konuk oldu.


Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik kimlik bilincinin olmadığını ve o topraklardaki herkesin inanç, görüş, yaşam tarzı yönünden özgür olduğunu söyleyen Dinkov, "Osmanlı İmparatorluğu kendi içinde ırk ayrımı yapmadı. Her ırk kendi arasında eşitti ve iktidarda da her ırktan temsilci yer alıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik kimlik bilinci yoktu. Osmanlı İmparatorluğu kanun önünde herkesin eşit olmasını sağlıyordu. Osmanlı döneminde Ortodokslar, Katolikler ve bütün dinler bir arada yaşıyordu. Modern Avrupa'da bu çok kültürlülüğe başka hiçbir yerde rastlanmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, bugünün 60 devleti bulunuyordu ve bunlarda 100'den fazla etnik grup yaşıyordu. Ancak bu halkların hiçbiri dilini ve kültürünü kaybetmedi" dedi.


Osmanlı'nın Balkanlara ilk ayak bastığında, Bulgar halkının diline, dinine ve kültürüne sahip çıktığını belirten Dinkov, Bulgarların Fatih Sultan Mehmet sayesinde çok sayıda kiliseleri olduğunu da sözlerine ekledi.


Osmanlı'da bütün etnik ve dini gruplar muhafaza edilmiş


Sözde Ermeni soykırımı iddialarına da açıklık getiren tarihçi Dinkov, şunları söyledi: "Ermeni iddiaları için de en iyi yanıt arşivlerde bulunuyor. Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu. Etnik ayrımcılık yoktu. Osmanlı devleti içinde bütün etnik ve dini gruplar muhafaza edilmiş, hiçbiri yok edilmemiştir."


Dinkov, incelediği bir Rus generalin arşivinde bu olayların farklı açıdan yansıtıldığını gördüğünü de ifade ederken, konuyu şu cümlelerle aydınlatıyor: "Bu generalin Rus imparatoruna ve başkomutanına yazdığı günlükler var. Doğu Anadolu'daki olayları farklı açıdan yansıtıyor. Bunun arşivine baktığımızda bu olaylarda Türkler hiç yer almamıştır, Osmanlı hükümeti de bu işlere müdahil olmamıştır."


Programın sonunda Dinkov, davetlilerin sorularını da cevaplandırdı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
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