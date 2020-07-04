Bulgar turizmine koronavirüs darbesi - Son Dakika

Bulgar turizmine koronavirüs darbesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Bulgar turizmini de etkiledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Bulgar turizmini de etkiledi. Ülkede her yıl 2 milyon turist ağırlayan tatil köyleri, pandemi nedeniyle iptal edilen charter seferleri nedeniyle hayalet şehre döndü.

Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti

Koronavirüs salgını Bulgaristan ekonomisini de olumsuz etkiledi. Ülkede turizm sektörü ciddi anlamda kayıplar yaşıyor. Haziran ve Temmuz ayı charter seferlerinin yüzde 98'i iptal edilirken; Alman, İngiliz, İskandinav ve Rus turist piyasasına hitap eden Bulgar tatil köyleri bu sezon bomboş kaldı. Demirören Haber Ajansı'nın   Burgas Turizm Odası'ndan elde ettiği bilgilere göre, son hafta 160 charter seferinin iptal edildiği, iptal edilen uçuşların yüzde 98'e ulaştığı ifade edildi. Bulgaristan'ın gözde tatil merkezi Sunny Beach ise pandemi nedeniyle yaşanan rezervasyon iptali nedeniyle hayalet şehre dönüştü.

OTELLERİN YÜZDE 80'İ KAPALI

Bu yıl kuruluşunun 60. yılını kutlayan tatil beldesinde 200 otelin yüzde 80'inin kapalı olduğu ifade edildi. Pandemi nedeniyle, çoğunlukla yabancı turistlere hitap eden turistik merkezde mağazalar, barlar ve kafeler ise 3 aydır kapalı olduğu bildirildi. Karadeniz'de en uzun plaja sahip beldede şemsiye ve şezlongların fiyatı 2 eurodan turistlere sunuluyor.

MÜŞTERİLERE YÜZDE 100 HİJYEN GÜVENCESİ

Sunny Beach merkezinde bir aile oteli işleten Elvan Atilla, sektörü DHA'ya değerlendirdi.Atilla, "Aile otelimizde 42 odamız var. 15 seneden beri çalıştırıyoruz oteli. Şimdiye kadar  yüzde 100 müşterilerle doluydu odalar. Bu yıl ise boş bir oteldeyiz" diye konuştu, "Pandemi nedeniyle Türkiye'den ve bir çok ülkeden müşteri gelemedi. Bulgaristan'dan konuklarımız yüzde 20-30 civarında oluyor, onlar da korktu. Şu anda tesisisimiz bomboş. İş yapamıyoruz" diyen Atilla, "Rezervasyonlar iptal oldu, sınırlar kapalı, uçakların seferleri iptal edildi, turistler gelmekten çekiniyor. Bu sene zorlu geçecek" ifadelerini kullandı.

-----------------

Bulgaristan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgar turizmine koronavirüs darbesi - Son Dakika

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 21:12 Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
17:01
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 18:28:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgar turizmine koronavirüs darbesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]