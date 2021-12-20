Bulgar vatandaşın aracı yandı - Son Dakika

- Bulgar vatandaşın aracı yandı

EDİRNE - Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Bulgaristan'dan yola çıkan ve Kapıkule yolu üzerinden Edirne'ye seyir halinde olan CH5264BA plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sürücüsü olayı polis ekiplerine haber verdi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte aracından inen Dimitar Yordanov üzülerek yanan aracını çaresizlik içerisinde seyretti.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yolu Sarıbayır mevkiinde seyir halindeki CH5264BA Bulgar plakalı otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Dimitar Yordanov'ın kullandığı CH5264BA plakalı otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan araç bölgeden çekici ile kaldırıldı.