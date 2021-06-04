ULUS PAZARI, 189 GÜN SONRA BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI - Son Dakika

EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan yerli müşterilerinin yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen müşterileri ile uluslararası pazar olma özelliğini taşıyan Ulus Pazarı, 189 gün sonra açıldı.Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a, PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmasıyla, pazara Yunan ve Bulgar müşteriler de gelmeye başladı.

Edirne'de yerli müşterinin yanı sıra günü birlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, 27 Kasım 2020 günü, pandemi tedbirleri kapsamında kapatıldı. Pazar, kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 189 gün aranın ardından bugün kapılarını açtı. Geceden tezgahlarını kurup hazırlıklarına başlayan esnaflar, uzun bir aranın ardından açılma mutluluğunu yaşarken, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a, PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp 'aşı kartı sertifikası' ile girişlerini kolaylaştırmasıyla birlikte bugün Yunan ve Bulgar turistler de pazara geldi.

'YUNAN VE BULGARİSTAN'DAN MÜŞTERİLERİMİZ GELMEYE BAŞLADI'

Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarın açılmasıyla birlikte Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerinin gelmeye başladığını söyledi. Reisoğlu, "Uzun zamandır kapalı olan Ulus Pazarı bugün tekrar kapılarını açtı, şu an yeni açıldığımız için Yunanistan ve Bulgaristan gelen müşterilerimiz yüzde 20 civarındadır. Bu ilk aylarda hafif yoğunlukla olacak tabi önce tedbir diyoruz. Hijyen kurallarını uyguluyoruz. Burası uluslar arası Trakya'nın bölge pazarı oldu. Trakya halkının yanı sıra Bulgaristan'dan Yunanistan gelen eşit şekilde müşterilerimiz var" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan Bulgaristan vatandaşlarına PCR testi zorunluluğunu kaldırıp 'aşı kartı sertifikası' kolaylığı getirmesinin kendileri için önemli bir gelişme olduğunu belirten Reisoğlu, "Bu kısıtlamalar aşı kartı sertifikası uygulamasıyla kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerimize dönmesini bekliyoruz. Aşı kartı sertifikasının gelmesi, tüm aşılamanın da bitmesi sonucunda biz mutlu olacağız. Ekonomik olarak zor günler geçiriyorduk, bu uygulamayla birlikte açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimizi de özlemiştik. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelenler kur farkı nedeniyle orada alacakları ürünlerden aynı paraya buradan, 7 tane satın alabiliyorlar. Buraya gelmelerin en büyük nedeni döviz kur farkı oluyor" şeklinde konuştu.

Pazarda uzun bir aranın ardından tezgahlarını açıp müşterilerini ağırlamaya başlayan pazarcı esnafı da uzun sürenin ardından açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'PAZARI ÖZLEDİK'

Bulgaristan'dan ailesi ile birlikte pazara alışverişe gelen Sezgin Sabri,pazarda alışveriş yapmayı özlediklerini belirterek, "Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden geliyoruz. Yaklaşık 1 yıldan beri gelemiyorduk Edirne'ye pandemiden dolayı. Devamlı geliyorduk pazara özledik. Pazardan yoğun olarak kıyafet satın alıyoruz. Burada fiyatlar çok ucuz, yarı yarıya fiyat farkı var Bulgaristan'a göre. Kapıkule'den aşı kartı sertifikası ile giriş yaptık. Bugün pazarda 500 euro bozdurduk, bununla alışveriş yapacağız" dedi.

'1000 LEVA BOZDURDUM, ALIŞVERİŞ YAPACAĞIM'

Bulgaristan'dan gelen soydaşlardan Meliha Mustafa'da, 1000 leva bozdurduğunu ve bu parayla çocukları için alışveriş yapacağını söyledi. Kur farkı nedeniyle Türkiye'de hem ucuz hem de kaliteli ürünleri satın aldıklarına vurgu yapan Mustafa, "Bulgaristan'dan çocuklarım için alışveriş yapmaya geldim. Uzun süre kapalıydı, özledik. Bulgaristan ile Türkiye arasında çok büyük kur fark var. Pazar içim 1000 leva (5 bin 390 TL) bozdurdum. Hepsiyle alışveriş yapacağım" şeklinde konuştu.

'DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ İÇİN GELDİM'

Görümcesinin kızının düğün alışverişi için Bulgaristan'ın Rusçuk bölgesinden ulus pazarına alışverişe gelen Meliha Sabri ise, "Ulus Pazarı'nda görümcemin kızının düğünü için alışveriş yaptım. Buradan kıyafet satın aldık daha sonra altın ve diğer düğün eşyalarını satın alacağız. Burada daha ucuz olduğu için geldik. Bir akşam burada kaldıktan sonra tekrar Bulgaristan'a döneceğiz" dedi.