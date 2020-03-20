Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu - Son Dakika Dünya

Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu

6 saat önce

Bulgaristan Meclisinde temsili bulunan Volya-İrade Partisi Başkanı Veselin Mareşki, bugün Bulgaristan Parlamento'da düzenlenen 'koronavirüse karşı önlem yasasının' tartışıldığı toplantıya koruyucu tulum ve maskeyle geldi.

Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu, System.String[]

Bulgaristan Meclisinde temsili bulunan Volya-İrade Partisi Başkanı Veselin Mareşki, bugün Bulgaristan Parlamento'da düzenlenen 'koronavirüse karşı önlem yasasının' tartışıldığı toplantıya koruyucu tulum ve maskeyle geldi. Mareşki, Bulgaristan Parlamentosu'nun önlemlere uymamasını protesto etmek için meclise bu şekilde geldiğini söyledi.

Bulgaristan parlamentosunda koronavirüs ile mücadeleye yönelik tedbirlerin tartışıldığı oturuma kürsüye koruyucu tulum ve maskeyle çıkan Volya-İrade Partisi Başkanı Veselin Mareşki damga vurdu. Mareşki, OHAL döneminde alınan tedbirlere bazı kesimlerin ve Bulgaristan Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin uymadığını belirtti.  Mareşki, Ulusal Kriz Masası'nın virüse karşı aldığı önlemlere ilişkin, "Sadece belli bir kesim ve milletvekilleri için mi geçerli değil?" diyerek, 2 metre mesafesinin de ihlal edildiğine dikkat çekti. Mareşki, Meclis çalışmalarının, okullarda olduğu gibi uzaktan yapılmasını ya da doktorlar gibi böyle koruyucu tulum ve maskelerle yapılmasını istedi.

ÜN UĞRUNA HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORSUNUZ

Veselin Mareşki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi yasalarımızı biz ihlal ediyoruz, Kriz Masası'nın tedbirlerini önemsemiyoruz ve Tümgeneral Profesör Dr. Ventsislav Mutafçiyski'nin emirlerine uymuyoruz. Kimsenin kalabalık toplanmaya hakkı yok. 'Aradaki mesafe iki metre olmalı' deniyor. Biz Bulgaristan halkına böyle mi örnek oluyoruz? Milletvekillerine hak ve imtiyaz isteniyor, karantina zorunluluğu bize olmasın isteniliyor. Hadi hepimiz test yaptıralım, göreceksiniz kaç hasta çıkacak.  Bununla sevgili vekiller, Bulgar halkının çilelerinden ne kadar uzak olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz ve bir dakikalık ün uğruna binlerce insanın sağlığı ve hayatıyla oynadığınızı kanıtlıyorsunuz."


Bulgaristan, Parlamento, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:04 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:44:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgar vekilden ilginç koronavirüs protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]