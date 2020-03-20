Bulgar vekilden Meclis'te korona virüs protestosu - Son Dakika

Bulgaristan'da Volia Partisi Başkanı Veselin Mareşki, Meclisin korona virüs tedbirlerine uymadığını belirterek düzenlenen oturuma protesto amacıyla koruyucu tulum ve maskeyle geldi.



Bulgaristan Parlamentosunda 12 milletvekili bulunan Volia (İrade) Partisi Genel Başkanı Veselin Mareşki Meclis oturumuna protesto amacıyla koruyucu tulumla geldi. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kabul edilecek yasanın tartışıldığı oturuma milletvekillerinin şaşkın bakışları arasında koruyucu tulumla gelen Volia Genel Başkanı Veselin Mareşki ve aynı partiden milletvekili Kristina Taskova, Meclis Başkanı Sveta Karayançeva tarafından oturum salonundan çıkarıldı.



Meclisi terk etmeden önce kürsüden konuşma yapan Volia lideri Veselin Mareşki, korona virüse karşı alınan tedbirlere sadece Sofya'nın Roman mahallesi Stolipinovo'da ve Mecliste uyulmadığını belirtti. Vatandaşlar arasında 2 metre mesafe bırakılması talimatına Mecliste uyulmadığını ifade eden Mareşki, milletvekillerinin uzaktan çalışması talebinde bulundu. Mareşki, söz konusu talebin uygulanmaması halinde tüm milletvekillerinin üzerine giydiği koruyucu tulumla parlamentoya gelmesi gerektiğini kaydetti. - SOFYA