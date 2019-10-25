Son Dakika Haberleri: Bulgar yazardan "Sofya'daki Camiler" kitabı
Son Dakika Güncel Bulgar yazardan 'Sofya'daki Camiler' kitabı

Bulgar yazardan "Sofya'daki Camiler" kitabı

1 saat önce

Bulgaristan'da Osmanlı mirası ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmaya imza atan yazar Lübomir Mikov, "Sofya'daki Camiler" isimli son kitabını tanıttı.

Bulgar yazardan

Bulgaristan'da Osmanlı mirası ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmaya imza atan yazar Lübomir Mikov, " Sofya'daki Camiler" isimli son kitabını tanıttı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün himayesinde düzenlenen tanıtımda konuşan yazar Mikov, 17. Yüzyıl Sofya'sında çok sayıda Osmanlı tarihi mirası bulunduğunu söyledi.

Günümüzde sadece Banyabaşı Camisi'nin ibadete açık bulunduğunu belirten Mikov, "Farklı kaynaklara göre 17. yüzyılda burada 150 ile 300 arasında cami ve mescit bulunuyordu." dedi.

Mikov, Avrupa'ya yönelen Osmanlılar için Sofya'nın önemli bir idari, askeri, ticari ve dini merkeze dönüştüğünü söyledi.

Bulgaristan, Sofya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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