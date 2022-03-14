Bulgaristan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa eğitim imkanı sağlayabilir - Son Dakika
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Bulgaristan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa eğitim imkanı sağlayabilir

14.03.2022 17:54
Bulgaristan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa eğitim imkanı sağlayabilir

Bulgaristan Eğitim Bakanı Nikolay Denkov, savaştan kaçan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa okullarda eğitim görme imkanı sağlayabileceğini söyledi.

Bulgaristan Eğitim Bakanı Nikolay Denkov, savaştan kaçan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa okullarda eğitim görme imkanı sağlayabileceğini söyledi.

Denkov, BTV adlı özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın eğitim sisteminin öğrenci takviyesini rahatlıkla kaldırabileceğini belirtti.

Bugüne dek Ukrayna'dan Bulgaristan'a gelen göçmenlerin yaklaşık 12 binin 18 yaş altı olduğunu anımsatan Denkov, okullarında 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa eğitim verme imkanlarının olduğunu ifade etti.

Denkov, Ukrayna'dan gelecek çocuklara ek Bulgarca derslerin de verilebileceğini anlattı.???????

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Bulgaristan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa eğitim imkanı sağlayabilir - Son Dakika


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