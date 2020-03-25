Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişini yasakladı - Son Dakika

Bulgaristan, korona virüs salgını nedeniyle 60 ülkeden gelen tır araçlarının Türkiye'ye transit geçişlerini yasakladı.



Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülke arazisinden Türkiye'ye transit geçmek isteyen 60 ülkeden gelen tır araçlarının geçişlerine yasak getirildiğini açıkladı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev'in imzasını taşıyan yasak kapsamında yer alan 60 ülkenin arasında İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Çin de bulunuyor. - SOFYA