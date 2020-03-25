Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti - Son Dakika

Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti

6 saat önce

Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişleri yasağını iptal etti.

Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti, System.String[]

Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişleri yasağını iptal etti.


Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişlerini yasakladığını duyurmasının ardından 1 saat sonra söz konusu yasağın iptal edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığının iptal kararını resmi internet sitesinde yayınlamasının ardından yapılan açıklamada, halihazırda Bulgaristan ve Türkiye İçişleri Bakanlarının görüştükleri bildirildi. Yetkililer iptal edilen yasağın, Türkiye'ye giriş için şu anda bin 200 tırın beklediğini, işlemlerde büyük zorluk yaşanması nedeniyle alındığını ifade etti. - SOFYA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu         
00:37
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti         
00:33
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi         
00:19
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi         
00:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi         
00:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi         
23:43
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti         
23:39
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı         
23:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir         
23:15
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:50
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı         
22:40
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor         
22:37
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi         
22:31
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 01:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]