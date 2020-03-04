Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - Son Dakika

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı

6 saat önce

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alındı.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı, System.String[]

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkede görülen Kovid-19 nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il Valilikleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Dereköy Sınır Kapısı'nda da önlemler sürüyor.

Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapısında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınır kapısından Türkiye'ye giren yolcuların ateşini ölçüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sınır kapısındaki çalışmaları inceledikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkeye girdiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Bilgin, yurt dışından gelen tüm vatandaşların sağlık taramalarının yapıldığını kaydetti.

Vali Bilgin, zaman zaman sosyal paylaşım siteleri üzerinden "koronavirüs Türkiye'de", "Kırklareli'nde karantina" gibi paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Dereköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu
Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]