Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - KIRKLARELİ - Son Dakika

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alındı.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkede görülen Kovid-19 nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il Valilikleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Dereköy Sınır Kapısı'nda da önlemler sürüyor.

Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapısında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınır kapısından Türkiye'ye giren yolcuların ateşini ölçüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sınır kapısındaki çalışmaları inceledikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkeye girdiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Bilgin, yurt dışından gelen tüm vatandaşların sağlık taramalarının yapıldığını kaydetti.

Vali Bilgin, zaman zaman sosyal paylaşım siteleri üzerinden "koronavirüs Türkiye'de", "Kırklareli'nde karantina" gibi paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alındı - KIRKLARELİ

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Dereköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:29 Kaynak: AA
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