Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

18.04.2022 11:38
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

Bulgaristan'ın yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Bulgaristan'ın yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen tırların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.

Tır sürücüsü Engin Tatar, AA muhabirine, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyruğa dün sabaha karşı girdiğini belirten Tatar, "Hala buradayım. Önümde 7 kilometre var. Bulgaristan çok ağır çalışıyor. Bizim kapılar hızlı çalışıyor. Şimdi gidip baksak gümrüğün çıkışında Bulgaristan'a girmek için en az 50 araba bekliyor sırada." dedi.

Romanya'ya cam taşıyan Orhan Yılmaz da 2 gündür sırada beklediğini, Hamzabeyli'de beklemenin sürücüleri yolculuktan daha fazla yorduğunu ifade etti.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

YORUMLAR
500
Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:15:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement