Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu - Son Dakika

Bulgaristan'ın yoğunluk karşısında yetersiz kalması nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekleyişlerini sürdürüyor.

Tırlar, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor.

Tır şoförlerinden Uğur Sezgin, AA muhabirine, dün gece girdiği sırada beklediklerini söyledi.

Sınır kapısına varmak için yaklaşık 12 saat daha bekleyeceğini belirten Sezgin, Bunun sebebi her zaman olduğu gibi Bulgaristan kapısının ağır çalışması. Bulgaristan biraz hızlı çalışsa bu sıralar en azından bu kadar fazla olmaz. Biz de daha az sıra beklemiş oluruz." dedi.

Sezgin, yoğunluğun bu sene daha erken başladığını dile getirdi.

Bulgaristan'ın yavaş çalışması ve ihracatın artmasının yoğunluğu artırdığını ifade eden Sezgin, Rusya'ya yapılan ihracatın da kuyrukların uzamasında etkili olduğunu söyledi.

İsmail Akçakavak da kuyrukta uzun süre bekledikleri için zorlandıklarını belirtti.