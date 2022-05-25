Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu

25.05.2022 13:59
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu

İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan'ın yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometreye yakın tır kuyruğu oluştu.

İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan'ın yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometreye yakın tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracatının artması, deniz yolu taşımacılığının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'dan aldığı tekstil yükünü Romanya'ya götüren tır şoförü Niyazi Aslan, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde kuyruğa girdiğini ve yaklaşık 15 saatte 6 kilometre ilerleyebildiklerini söyledi.

Tır şoförlerinin kuyruklarda beklerken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Aslan, "Kapıkule'den geçenler tır parklarında dinlenebiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ama Hamzabeyli'de bekleyenlerin öyle bir imkanı yok. Burada da büyük parklar olsa hem şoförler sıkıntı yaşamaz hem de daha rahat olur." dedi.

Aslan, ihracatın artması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sınır kapılarındaki araç trafiğini artırdığını vurguladı.

Bir başka tır şoförü Metin Aydoğan da Çerkezköy'den aldığı yükü Macaristan'a götürdüğünü belirtti.

Tır şoförleri olarak ömürlerinin kuyruklarda geçtiğini ifade eden Aydoğan, "İşimizi severek yapıyoruz ama kuyruklar gerçekten bizi çok yoruyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir alanımız yok. Araçlarda uyuyamıyoruz, uyusak araçlar ilerliyor siz geride kalıyorsunuz." dedi.

YORUMLAR
500
PİKNİKÇİLER BELGRAD ORMANI GİRİŞİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU PİKNİKÇİLER BELGRAD ORMANI GİRİŞİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU Peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısı, 2'nci fuara hazırlanıyor Peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısı, 2'nci fuara hazırlanıyor Edirne'de ücretsiz köfte ekmek kuyruğu Edirne'de ücretsiz köfte ekmek kuyruğu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu - Son Dakika


Son Dakika
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement